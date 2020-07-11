Diyarbakır’da 6 yaşındaki kız çocuğu boğularak öldürüldü

Anne ve babası tarafından dedesine emanet edilen 6 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, evin bahçesindeki duvarın dibinde bulundu. Küçük kızın boynunda ip izi olduğu belirlendi.

6 yaşındaki Evin Teker’in anne ve babası, köylerde buğday toplamak için sabah evden çıkarken 6 yaşındaki kızlarını da Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Tekel Mahallesi’ndeki dedesi İsmet Teker’e bıraktı.

Anne ve babası evden çıkan Evin, dedesinin evinin bahçesinde oyun oynamaya başladı.

DEDESİ BULDU

İddiaya göre bir süre uyuyan dede İsmet Teker, uyandıktan sonra küçük kızı bahçe duvarında hareketsiz bir şekilde dururken buldu. Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AİLE ‘NÖBET GEÇİRDİ’ DEDİ

Küçük kızın yakınları hastanede verdikleri ilk bilgide çocuğun sara hastası olduğunu, nöbet geçirdiğini, nöbet geçirdiği esnada kimse yanında olmadığı için bir saate yakın nefessiz kaldığından dolayı öldüğü bilgisini verdi.

İPLE BOĞULDUĞU ANLAŞILDI

Acil doktorların yaptığı ilk incelemede ise çocuğun boynunda ip izi olduğu belirlendi. Evin'in iple boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine emniyete haber verildi.

DEDE İFADE VERDİ

Dede İsmet Teker, savcılığa verdiği ifadesinde akşam evin balkonunda otururken uykuya daldığını, belirli bir süre uyuduktan sonra uyandığını, uyandığında torunu Evin’i bulamayınca onu aramaya başladığını söyledi.

Torunu Evin’i duvar dibinde oturur vaziyette ve kafasını da duvara dayalı halde bulduğunu aktaran İsmet Teker, onun orada uyuduğunu sandığını uyandırmak için seslendiğini ve yanına yaklaşırken torunun cansız bedeninin yere yığıldığını anlattı.

SAVCILIK DURUMA EL ATTI

Küçük kızının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken olaya ilgili savcılık soruşturma başlattı.