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    Diyarbakır’da 68 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

    17 ayrı suçtan toplamda 68 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı. Şüpheli şahıs, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.
    • 17.05.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 16:44
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    Diyarbakır’da 68 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

    Diyarbakır’ın Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 12 Mayıs’ta yaptığı uygulama sırasında kimliği kontrol edilen kişi, şüphe uyandırdı.

    Bunun üzerine şüpheli için Asayiş Şube Müdürlüğü’nden bilgi istendi.

    Yapılan araştırmada kimliğin sahte olduğu anlaşıldı.

    17 ayrı suçtan 68 yıl kesinleşmiş cezası çıktı

    Şüphelinin, 17 ayrı suçtan toplam 68 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 bin lira adli para cezası olan A.B. (46) olduğu tespit edildi.

    İHA’nın haberine göre şüpheli, hakkında yapılan adli işlemlerden sonra Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


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