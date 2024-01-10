Diyarbakır'da 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi

DHA
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 8 katlı apartmanın 7. katındaki evlerinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybeden 16 yaşındaki Ravzanur Bülbül zemine düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ravzanur'un yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Ravzanur'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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