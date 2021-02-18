Diyarbakır’da 8 yaşında kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı

Çobanlık yaparken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katılan Erdal Şeflek, ağabeyinin asker olmak istediğini, son fotoğrafında da üzerinde üniforma olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu.

Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu.

Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.

EVLADINI BEKLEYEN AİLE SAYISI 206 OLDU

HDP il binası önünde 535'inci günde de süren oturma eylemindeki aile sayısı, Siirt'in Şirvan ilçesi Ormanbağ köyünde, 8 yaşında çobanlık yaparken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ağabeyi Ekrem için gelen Erdal Şeflek ile 206 oldu.

Şeflek, 1994 yılında kaçırılan ağabeyini hayal meyal hatırladığını, kaçırıldığını duyan annesinin çığlıklar atıp, bayıldığını hatırladığını belirterek, şöyle konuştu:

“ASKER OLMAK İSTİYORDU”

"Sağ mı, ölü mü; hiç haberimiz olmadı. Eğer yaşıyorsa annem- babam yaşlı, gelsin artık. Bu hasret son bulsun. Eğer ölmüşse de bilelim. Bu iki yaşlı insanın hakkıdır bu. Artık ağladıkları ve üzüldükleri yeter. Onca senedir bu acıyı çekiyorlar. Fotoğraftaki de bizim oradaki jandarma karakoluna arkadaşlarıyla bayramlaşmaya giderken çekilen fotoğrafı. Başında asker şapkası da var. Zaten derdi asker olmaktı. Annemize sürekli büyüyünce asker olmak istediğini söylerdi.

“ANNEM AĞLAYARAK ÇIĞLIKLARLA BAYILDI”

Asker sevgisi olan bir çocuktu. Zorla kaçırdılar. Hayvanlarla beraber kaçırdılar. Yaklaşık 900 küçükbaşı kaçırdılar. 350 veya 400'ünü de katlettiler. 7-8 yaşındaki bir çocuğun kaçırılmasından bahsediyoruz. Bunlar cani ve insanlıktan nasibini almamışlar. Hayal meyal hatırlıyorum. Bulanık bir hava vardı. Yağmurluydu galiba. Annem ağlayarak, çığlıklarla bayıldı. Babamın sinirden deliye döndüğünü hatırlıyorum."

HDP BİNASININ PENCERESİNE ASTILAR

Öte yandan evlat nöbetindeki aileler, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen asker, polis ve sivil 13 kişinin yasını tutmaya devam ederken, şehitlerin fotoğrafının yer aldığı ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı afişi HDP binasının penceresine astı.