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- Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Kağıt toplayan 9 yaşlarındaki erkek çocuğuna sokak ortasında cinsel istismarda bulunan sapık, bir esnaf tarafından kameradan fark edilip yakalandı.
- DHA
- 08.06.2020 - 13:33
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 5'inci Sokak'ta çöp konteynerinden kağıt toplayan kimliği belirsiz 9 yaşlarındaki erkek çocuğuna, 52 yaşındaki M.H. cinsel istismarda bulundu.
GÜVENLİK KAMERASINDAN GÖRDÜ
Çocuğun ağladığı sırada, iş yerinin güvenlik kamerasından durumu fark eden A.Y., polise haber verdi.
A.Y., olay yerinden kaçmaya çalışan M.H.'yi yakaladı.
Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ViDEO
POLİS, ŞÜPHELİYİ ETTEN DUVAR ÖREREK EMNİYETE GÖTÜRDÜ
Kısa sürede gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, M.H.'yi zırhlı araca bindirdi. Bu sırada mahalleli toplandı. Polis memurları da olası linç girişimine karşı, zırhlı araç çevresinde adeta etten duvar ördü. Gözaltına alınan M.H. emniyete götürülürken, polis kayıplara karışan çocuğu tespit etmeye çalışıyor.