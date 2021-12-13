Diyarbakır'da abla katili kardeş ile azmettiricisinin cezası belli oldu

Diyarbakır'da abla katili kardeş ile azmettiricisinin cezası belli oldu

Tartıştığı ablasını tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı kardeş ile onu azmettirdiği öne sürülen eski sevgili, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan (21), bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan (24) ile buluşmak için Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine geldi.

Sanat Sokağı'nda buluşan kardeşler arasında, Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in fuhuş ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı.

21 Ekim 2020 tarihinde Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasını öldürdü.

AZMETTİRİCİ ESKİ SEVGİLİ DE TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aslan’ı azmettirdiği iddiasıyla Sakarya’da gözaltına alınan Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever de tutuklanarak cezaevine kondu.

Melek Aslan'ın kardeşiyle buluşmak için aparttan çıkma anı VİDEO

MÜEBBET İSTENDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mustafa Aslan için 'kardeşi kasten öldürme', Orhan Vatansever hakkında ise 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme, kardeşi kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanıp, dava açıldı.

Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever, kaldıkları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve sanıkların avukatları hazır bulundu.

“MELEK'E KARŞI ÖLDÜRMEYE AZMETTİRDİ”

Savcılık mütalaasında, “Sanık Orhan tarafından kabul ve ikrar edilen Mustafa'ya attığı mesajlar, maktule Melek hakkında namusu üzerinden yaptığı yorumlar ve gönderdiği fotoğraflar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Orhan bu sözleri ile açıkça sanık Mustafa'yı ablası Melek'e karşı öldürmeye azmettirdi.” denildi.

Sanık Orhan'ın, Mustafa'ya doğrudan ablası Melek'i öldürmesi gerektiği yönünde bir söz söylememesinin de bu durumu değiştirmeyeceği, Orhan'ın genç yaştaki Mustafa'ya karşı ablasının namusu üzerinden bu şekilde hareket etmesi sonucu Mustafa'da ablasını öldürme kastı oluşacağını bildiği ve öngörüldüğü ifade edilen savcılık mütalaasında şu görüşlere yer verildi:

“ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇUNU İŞLEDİ”

“Sanık Orhan Vatansever'in, Mustafa Aslan'ı, ablası olan maktule Melek Aslan'ı öldürmeye azmettirerek üzerine atılı kardeşi kasten öldürmeye azmettirme suçunu ve maktulenin başkalarının görmesini, bilmesini istemeyeceği özel hayatına ilişkin fotoğraflarını rızası ve bilgisi dışında maktulenin kardeşi olan Mustafa'ya, ablasına ve de eniştesine farklı tarihlerde göndererek üzerine atılı olan özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işledi. Sanık Mustafa Aslan'ın da ablası olan maktule Melek Aslan'ı, sanık Orhan Vatansever'in azmettirmesi ve yönlendirmesi sonucu, 6136 sayılı kanuna göre de yasak niteliği haiz olan ateşli silahla baş bölgesine 3 el ateş etmek suretiyle öldürerek üzerine atılı kardeşi kasten öldürme suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır.”

HER İKİSİNİN DE CEZASI İNDİ

Sanık ve avukatların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkemeye heyeti, yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulundurarak her iki sanığın cezasını müebbet hapis cezasına indirdi.

Mahkeme ayrıca, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan Orhan Vatansever’e 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.