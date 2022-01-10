Haberler

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da adliye önünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Diyarbakır'da adliye önünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Adliye önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden tarafların o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Silahların çekildiği kavgaya, polis müdahale etti.