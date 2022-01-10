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    Diyarbakır'da adliye önünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

    Adliye önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden tarafların o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Silahların çekildiği kavgaya, polis müdahale etti.
    • DHA
    • 10.01.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 15:11
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    Diyarbakır'da adliye önünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında çıkışta tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    Kavgada 6 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

    SİLAH ÇEKENLER GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Olaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı.

    6 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERADA

    Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
    Bu arada kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Diyarbakır'da adliye önünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı VİDEO

    Diyarbakır da adliye önünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı #1

    Diyarbakır da adliye önünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı #2

    Diyarbakır da adliye önünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı #3

    Diyarbakır da adliye önünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı #4

    Diyarbakır da adliye önünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı #5

    Diyarbakır da adliye önünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı #6

    Diyarbakır da adliye önünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı #7

    Diyarbakır da adliye önünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı #8

    Diyarbakır da adliye önünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı #9

    Diyarbakır da adliye önünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı #10


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