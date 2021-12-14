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Diyarbakır’da, adliye önündeki kavga kamerada

Diyarbakır’da, adliye önündeki kavga kamerada

Mahkemelik olan husumetli 2 aile arasında, duruşma çıkışı silahlı ve sopalı kavga çıktı. 1 kişinin vefat ettiği kavga anları, saniye saniye kameraya yansıdı.