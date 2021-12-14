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    Diyarbakır’da, adliye önündeki kavga kamerada

    Mahkemelik olan husumetli 2 aile arasında, duruşma çıkışı silahlı ve sopalı kavga çıktı. 1 kişinin vefat ettiği kavga anları, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 16:34
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    Diyarbakır’da, adliye önündeki kavga kamerada

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'ndaki adliye karşısındaki çay bahçesinde duruşma sonrası buluşan ve aralarındaki husumet nedeniyle davalık olan Güler ve Polat aileleri arasında, saat 13.00 sıralarında tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

    KAMERAYA YANSIDI

    Kavga anları, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada Nedim Güler, Edip Güler ile Süleyman Polat yaralandı.

    Diyarbakır’da, adliye önündeki kavga kamerada

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Altan Güler isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis, 4 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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