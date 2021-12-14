- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır’da, adliye önündeki kavga kamerada
Diyarbakır’da, adliye önündeki kavga kamerada
- DHA
- 14.12.2021 - 16:23
- Güncelleme : 14.12.2021 - 16:34
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'ndaki adliye karşısındaki çay bahçesinde duruşma sonrası buluşan ve aralarındaki husumet nedeniyle davalık olan Güler ve Polat aileleri arasında, saat 13.00 sıralarında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
KAMERAYA YANSIDI
Kavga anları, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada Nedim Güler, Edip Güler ile Süleyman Polat yaralandı.
Diyarbakır’da, adliye önündeki kavga kamerada
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Altan Güler isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, 4 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.