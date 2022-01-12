Diyarbakır'da adliye önündeki silahlı kavga

Adliye çıkışı taraflar arasında çıkan silahlı kavgada, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili gözaltına alınan 16 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde, Diyarbakır Adliyesi'nde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

6 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, kavgada 6 kişi yaralandı.1’i darp, 5'i ise silahla olmak üzere yaralanan 6 kişi hastanede tedaviye alındı.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

3 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 16 kişiyi daha olayda kullandıkları silahlarıyla birlikte gözaltına aldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden Nedim, Emrah ve Mehmet Salih Kayar ile Mehmet Emin İpek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

























