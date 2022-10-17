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    Diyarbakır'da ağa köyü sattı ortalık karıştı: 1'i asker 3 yaralı

    Bismil'deki Sinan Mahallesi köylüleri, köy ağasının sattığı toprakların yeni sahiplerinin köylerine girişine ellerindeki taş ve sopalarla izin vermedi.
    • 17.10.2022 - 09:26
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    Diyarbakır'da ağa köyü sattı ortalık karıştı: 1'i asker 3 yaralı

    Diyarbakır'da yeşilçam filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.

    Bismil ilçesine bağlı kırsal Sinan Mahallesi’nde iddiaya göre ‘ağa’ diye tabir edilen kişi, köydeki bazı arazileri mahallede yaşamayan kişilere sattı.

    Yeni ağayı köye sokmadılar

    Bunun üzerine köylüler de akşam saatlerinde köye girmek isteyen yeni arazi sahiplerinin girişine izin vermedi.

    Ellerinde taş ve sopalarla karşı tarafın köye girişine izin vermeyen köylülerin üzerine silahla ateş açıldı.

    Diyarbakır'da ağa köyü sattı ortalık karıştı: 1'i asker 3 yaralı VİDEO

    2 kişi yaralandı

    Açılan ateşte 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Çıkan arbedede bir jandarma personeli de başına isabet eden taşla yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

    O anlar kamerada

    O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, jandarma köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemi alındı; olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.

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