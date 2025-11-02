Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın yıkım sırasında çökmesiyle çevreyi toz bulutu kapladı

- Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.
- Çevreyi toz bulutu kaplayan çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Binanın enkazının kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.
Diyarbakır'da korku dolu anlar...
Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde gerçekleşti.
8 KATLI BİNA YIKIM ANINDA ÇÖKTÜ
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Çökmeyle çevreyi toz bulutu kapladı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.