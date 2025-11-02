Abone ol: Google News

Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın yıkım sırasında çökmesiyle çevreyi toz bulutu kapladı

Kentte 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için boşaltılan 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 17:12
  • Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.
  • Çevreyi toz bulutu kaplayan çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Binanın enkazının kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Diyarbakır'da korku dolu anlar...

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde gerçekleşti. 

8 KATLI BİNA YIKIM ANINDA ÇÖKTÜ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

Çökmeyle çevreyi toz bulutu kapladı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. 

