İki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Solmaz Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra silah, sopa ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kavga sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavgada yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni de otopsi için Dicle Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da aileler arasında silahlı sopalı kavga