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    Diyarbakır'da, akraba aileler arasında silahlı satırlı kavga

    Alacak meselesi ile akraba aileler arasında silahlı kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile sona eren kavgada 8 kişi gözaltına alındı.
    • 30.06.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 17:21
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    Diyarbakır'da, akraba aileler arasında silahlı satırlı kavga

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde, 3 bloklu bir sitede oturan M.D., M.D., ve B.D., kendilerine ait yabancı plakalı otomobille siteye girmek istedi.

    Bu sırada alacak meselesi nedeniyle tartıştıkları F.G., S.G., S.E. ve anneleri S.G., ile karşılaşınca olay çıktı.

    DHA’nın haberine göre; gruptakilerin tabancalarını çıkarmasıyla otomobile ateş açıldı. Otomobile, 7 mermi isabet etti.

    Tekme tokat kavga çıktı

    Otomobilden inen taraflar arasında tekme tokat kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye, aralarında motosikletli yunus timlerinin de olduğu çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

    2 pompalı tüfek ve satır ele geçirildi

    Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken yaralanan 3 kişi ise gelen ambulansla ayakta tedavi edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve yunus timleri ekiplerince site içerisindeki aramalarda gruplara ait 2 pompalı tüfek ve satır ele geçirildi.

    8 gözaltı

    Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla otomobil site içerisinden alındı. Polis, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

    Diyarbakır’da akrabaların pompalı tüfek ve satırlı kavgası VİDEO

    Diyarbakır da, akraba aileler arasında silahlı satırlı kavga #1

    Diyarbakır da, akraba aileler arasında silahlı satırlı kavga #2

    Diyarbakır da, akraba aileler arasında silahlı satırlı kavga #3

    Diyarbakır da, akraba aileler arasında silahlı satırlı kavga #4

    Diyarbakır da, akraba aileler arasında silahlı satırlı kavga #5


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