Diyarbakır'da akraba iki aile arasında çatışma: 1 ölü 4 yaralı Diyarbakır'da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İHA

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Dibek Mahallesi'nde iftar vaktinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı.

Olayda Ramazan Ö., Sıddık Ö., Mert Ö. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Lice Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Hastanede can verdi

Yaralılardan Ramazan Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken diğer 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)