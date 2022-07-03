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    Diyarbakır'da akraba kavgası: 3 yaralı

    Bağlar ilçesinde aynı mahallede oturan akrabaların sözlü tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, polis gerginliğin giderilmesi için çalışma başlattı.
    • 03.07.2022 - 17:24
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    Diyarbakır'da akraba kavgası: 3 yaralı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde aile içi kaos yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre aynı mahallede oturan akrabalara arasındaki geçmişe dayanan kavga yeniden alevlendi.

    Sözlü tartışmaya başlayan taraflar arasında nabzın giderek yükselmesi sonucu taşlar ve sopalar havada uçuştu.

    Arbedede 3 kişi yaralandı

    Yaşanan arbedede biri araya girmeye çalışan vatandaş olmak üzere 3 kişi yaralandı.

    Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Diyarbakır da akraba kavgası: 3 yaralı #1

    Polis çalışma başlattı

    Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk etti.

    İHA'nın aktarımına göre polis ekipleri, aileler ile görüşüp gerginliğin uzamaması için çalışma başlattı.

    Diyarbakır da akraba kavgası: 3 yaralı #2

    Diyarbakır da akraba kavgası: 3 yaralı #3


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