Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga

Akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde iki akraba arasında tartışma çıktı. Atar soyadlı oldukları öğrenilen akrabaların neden tartıştığı belirlenemezken, tartışma bir sürü sonra kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

1 KİŞİ KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.