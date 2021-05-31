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    Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga

    Akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 18:07
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 18:08
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    Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde iki akraba arasında tartışma çıktı. Atar soyadlı oldukları öğrenilen akrabaların neden tartıştığı belirlenemezken, tartışma bir sürü sonra kavgaya dönüştü.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

    Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

    Diyarbakır da akrabalar arasında silahlı kavga #1

    1 KİŞİ KURTARILAMADI

    Tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

    Diyarbakır da akrabalar arasında silahlı kavga #2

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