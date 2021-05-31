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- Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga
Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga
Akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
- DHA
- 31.05.2021 - 18:07
- Güncelleme : 31.05.2021 - 18:08
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde iki akraba arasında tartışma çıktı. Atar soyadlı oldukları öğrenilen akrabaların neden tartıştığı belirlenemezken, tartışma bir sürü sonra kavgaya dönüştü.
4 KİŞİ YARALANDI
Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.
Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
1 KİŞİ KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.