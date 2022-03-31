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- Diyarbakır'da altın kolye hırsızları yakalandı
Diyarbakır'da altın kolye hırsızları yakalandı
- İHA
- 31.03.2022 - 17:18
- Güncelleme : 31.03.2022 - 18:05
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart tarihinde Bağlar ilçesinde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışma başlattı.
15 BİN LİRALIK ALTIN KOLYEYİ ÇALDILAR
Yapılan çalışmalar çerçevesinde düğün konvoyunun önünü kesip, bir araç içerisinde bulunan D.Y.’nin boynundaki 15 bin lira değerindeki altın kolyeyi çekip çalan şüpheliler, 10 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesiyle tespit edildi.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Tespit edilen şüphelilerin çok sayıda kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarından suç kayıtları olan M.K., P.E. ve Ü.E. olduğu belirlendi.
Şüphelilerin, 23 Mart günü yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, yaşları küçük olduğu için emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla ilgili kurumlara teslim edildiği bildirildi.
Diyarbakır'da altın kolye hırsızları yakalandı VİDEO