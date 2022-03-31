Petrol
107.68
-3.37%
Euro
16.33
-0.12%
Dolar
14.68
0.16%
Altın
916.32
0.58%
Borsa
2223
-0.32%
Bitcoin
686.734
-1.02%
BTXN Coin
37.12
-2.21%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Diyarbakır'da altın kolye hırsızları yakalandı

    Düğün konvoyunun önünü kesip, araç içerisindeki kadının boynundan 15 bin lira değerinde kolye çalan şüpheliler, kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından yakalanarak ilgili kurumlara gönderildi.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da altın kolye hırsızları yakalandı

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart tarihinde Bağlar ilçesinde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışma başlattı.

    15 BİN LİRALIK ALTIN KOLYEYİ ÇALDILAR

    Yapılan çalışmalar çerçevesinde düğün konvoyunun önünü kesip, bir araç içerisinde bulunan D.Y.’nin boynundaki 15 bin lira değerindeki altın kolyeyi çekip çalan şüpheliler, 10 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesiyle tespit edildi.

    3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Tespit edilen şüphelilerin çok sayıda kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarından suç kayıtları olan M.K., P.E. ve Ü.E. olduğu belirlendi.

    Şüphelilerin, 23 Mart günü yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, yaşları küçük olduğu için emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla ilgili kurumlara teslim edildiği bildirildi.

    Diyarbakır'da altın kolye hırsızları yakalandı VİDEO

    Diyarbakır da altın kolye hırsızları yakalandı #1

    Diyarbakır da altın kolye hırsızları yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Nazlı Kayı, tektaşını paylaştı
    Magazin

    Nazlı Kayı, tektaşını paylaştı

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Türkiye ihracatta rekorlara doymuyor
    Ekonomi

    Türkiye ihracatta rekorlara doymuyor

    Görüş Bildir