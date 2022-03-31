Düğün konvoyunun önünü kesip, araç içerisindeki kadının boynundan 15 bin lira değerinde kolye çalan şüpheliler, kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından yakalanarak ilgili kurumlara gönderildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart tarihinde Bağlar ilçesinde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışma başlattı.

15 BİN LİRALIK ALTIN KOLYEYİ ÇALDILAR

Yapılan çalışmalar çerçevesinde düğün konvoyunun önünü kesip, bir araç içerisinde bulunan D.Y.’nin boynundaki 15 bin lira değerindeki altın kolyeyi çekip çalan şüpheliler, 10 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesiyle tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tespit edilen şüphelilerin çok sayıda kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarından suç kayıtları olan M.K., P.E. ve Ü.E. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, 23 Mart günü yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, yaşları küçük olduğu için emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla ilgili kurumlara teslim edildiği bildirildi.

Diyarbakır'da altın kolye hırsızları yakalandı VİDEO

