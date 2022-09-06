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Diyarbakır’da anne, oğlu tarafından pompalı ile vuruldu
Eşi ile boşanma aşamasındayken annesine sığınan Hediye T., oğlu Y.T. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
- 06.09.2022 - 17:14
- Güncelleme : 06.09.2022 - 18:04
Adana’da eşi ile boşanma aşamasında olan Hediye T., Diyarbakır’a gelerek anne evine sığındı.
Eşi İ.T. tarafından eline pompalı tüfek verilen Y.T., annesi Hediye T.’yi vurmak üzere Diyarbakır’a gönderildi.
Şeyh Şamil Mahallesi 661. Sokak'ta, sabah saatlerinde anneannesinin evine gelen Y.T., kapıyı açan annesi Hediye T.’ye kurşun yağdırdı. Ev, kan gölüne döndü.
Kadının tedavisi sürüyor
Ağır yaralanan anne, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Y.T., güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Durumu ağır olan Hediye T.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yerinde, inceleme başlatıldı.
Diyarbakır’da anne, oğlu tarafından pompalı ile vuruldu VİDEO