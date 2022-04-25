Diyarbakır'da annesinin cenazesinin arkasında geçirdiği kazada öldü

Hayatını kaybeden annesini Bingöl'den Diyabakır'a konvoyla taşırken kaza geçiren 50 yaşındaki kadın, olay anında can verdi.

Bingöl'de annesi 92 yaşındaki Havva Kılıç'ın cenazesini alarak, konvoyla Diyarbakır'a getiren Yeter Çiçek (50), gece 03.00 sularında Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Hayati Avşar Kavşağı'nda kaza geçirdi.

Konvoyda olan 12 AAF 249 plakalı otomobil, sürücüsü Nihat K.'nin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile şarampole yuvarlandı.

Annesinin cenazesinin ardında can verdi

Kazada araçta bulunan Yeter Çiçek yaşamını yitirdi, sürücü ile otomobildeki M.S.K., N.K., ve R.K. de yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

DHA'nın haberine göre, 4 çocuk annesi Yeter Çiçek'in cesedi de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.