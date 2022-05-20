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- Diyarbakır'da antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada
Diyarbakır'da antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada
Tekvando müsabakalarında bir antrenör, elenen sporcusu, genç kıza tokat attı. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
- 20.05.2022 - 10:47
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri dün, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir salonda gerçekleşti.
DHA'nın haberine göre; seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi.
Sporcusuna yenildi diye tokat attı
Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı.
O anlar kamerada
Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.