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    Diyarbakır'da antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada

    Tekvando müsabakalarında bir antrenör, elenen sporcusu, genç kıza tokat attı. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
    • 20.05.2022 - 10:47
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    Diyarbakır'da antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri dün, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir salonda gerçekleşti.

    DHA'nın haberine göre; seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi.

    Sporcusuna yenildi diye tokat attı

    Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı.

    O anlar kamerada

    Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Diyarbakır da antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada #1

    Diyarbakır da antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada #2

    Diyarbakır da antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada #3

    Diyarbakır da antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada #4

    Diyarbakır da antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada #5


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