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Diyarbakır'da antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada

Diyarbakır'da antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada

Tekvando müsabakalarında bir antrenör, elenen sporcusu, genç kıza tokat attı. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.