Diyarbakır'da araç takla attı: Sürücü hayatını kaybetti

Kavşak üzerinde takla atan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen sürücü hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Elazığ Caddesi'ndeki kavşakta kaza meydana geldi.

Erdinç T.'nin kullandığı 21 ACD 708 plakalı otomobil takla atıp, karşı yönde kırmızı ışıktaki 21 TT 0379 plakalı taksiye çarparak ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkıştılar

Otomobilde sıkışan sürücü Erdinç T. ve yanındaki Yasemin Y. ile takside sıkışan sürücü Edip. T., ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Otomobil sürücü Erdinç T., burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hastanedeki tedavileri süren yaralılardan Yasemin Y.'nin de hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobil ve taksinin çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden açıldı.



