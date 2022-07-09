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    Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı tartışması: 1 ölü

    İki aile arasındaki arazi tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada 3 kişi yaralanırken hastaneye kaldırılan Ş.C. yaşam mücadelesini kaybetti.
    • 09.07.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 14:55
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    Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı tartışması: 1 ölü

    Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki arazi anlaşmazlığının sonu kanlı bitti.

    İki aile arasında çıkan tartışma yerini kısa süre içinde taşlı sopalı kavgaya bıraktı.

    3 kişi yaralandı

    Kavgada 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    İki yaralı Diyarbakır’a sevk edildi

    Olayın yaşandığı yere gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaralılardan N.Y. ve Ş.C.'nin durumlarının kritik olması sebebiyle Diyarbakır’a sevk edildi.

    Diyarbakır da arazi anlaşmazlığı tartışması: 1 ölü #1

    Yaralı Ş.C. hayatını kaybetti

    2 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ş.C. hayatını kaybederken diğer iki yaralının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    Diyarbakır da arazi anlaşmazlığı tartışması: 1 ölü #2


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