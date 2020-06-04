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- Diyarbakır’da arazi kavgası: 3 ölü 11 yaralı
Diyarbakır’da arazi kavgası: 3 ölü 11 yaralı
- İHA
- 04.06.2020 - 06:57
Çınar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde, iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma, tansiyonun yükselmesiyle kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI
Kavgada Hülya K., Mehmet K. ve Nuri K. hayatını kaybederken 2’si ağır 11 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi sevk edildi.
Diyarbakır’da arazi kavgası: 3 ölü 11 yaralı
YARALILARI TAŞIYAN ARAÇ KAZA YAPTI
Öte yandan yaralıları taşıyan araç yolda takla attı. Her iki olayda yaralananlar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatırken, özel harekat ekipleri etten duvar ördü. Ölenlerin ve yaralananların yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.