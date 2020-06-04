Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Çınar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde, iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma, tansiyonun yükselmesiyle kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Hülya K., Mehmet K. ve Nuri K. hayatını kaybederken 2’si ağır 11 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi sevk edildi.

Diyarbakır’da arazi kavgası: 3 ölü 11 yaralı

YARALILARI TAŞIYAN ARAÇ KAZA YAPTI

Öte yandan yaralıları taşıyan araç yolda takla attı. Her iki olayda yaralananlar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatırken, özel harekat ekipleri etten duvar ördü. Ölenlerin ve yaralananların yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.