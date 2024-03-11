Diyarbakır'da arazi kavgasında hayatını kaybeden gencin kuzeni tutuklandı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken ölen şahsın kuzeni, "Yanımda bulunan iki silah da bana aittir. Kaçmadım, ölen kişiyi de ben öldürmedim" ifadelerini kullandı.

DHA

Diyarbakır'da akraba kavgası kanlı bitti.

Çınar ilçesinde 8 Mart’ta akşam saatlerinde, amca çocukları arasında arazide hayvanların otlatılması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içinde hararetlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Kamil Aktepe, A.A., M.A. ve Y.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kamil Aktepe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Aktepe’nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içerisinde alınarak toprağa verildi.

8 kişi gözaltına alındı

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Askeri Aktepe, A.A., A.A., H.A., Ş.A., V.A., Y.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.

"Ölen kişinin nasıl öldüğünü bilmiyorum"

Aktepe ifadesinde, köy meydanında tarafların kavga ettiklerini gördüğünü belirterek, “Yanımda bulundurduğum silahımla tarafları ayırmak için olay yerine gittim. Taraflar kendi aralarında sopalarla kavga ediyorlardı. Ben de ayırmak için 10 metre mesafeden havaya ateş ettim. Bu sırada benden başka silah kullanan yoktu. Babam veya kimse bana hiçbir şekilde bir şey demedi. Ölen kişinin nasıl öldüğünü bilmiyorum. Tarafları birbirinden ayırdıktan sonra ben koyunların yanına gittim. Yanımda bulunan iki silah da bana aittir. Kaçmadım, ölen kişiyi de ben öldürmedim.” dedi.

Aktepe, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)