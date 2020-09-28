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    Diyarbakır’da avukat eşini öldüren doktorun cezası belli oldu

    Çocuklarının gözü önünde eşini öldüren katil zanlısı doktora indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 13:41
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    Diyarbakır’da avukat eşini öldüren doktorun cezası belli oldu

    Diyarbakır’da 19 Mayıs 2019’da doktor Mesut Issı, yol ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki avukat eşi Müzeyyen Boylu’ya çocuklarının yanında kurşun yağdırıp, öldürmüştü.

    Feci cinayetin karar duruşması bugün görüldü.

    Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu zanlı Mesut Issı SEGBİS yöntemi ile katıldı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI, İNDİRİM UYGULANMADI

    Avukatların savunmasının ardından Mesut Issı’ya söz hakkı verildi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Ara sonrası kararını açıklayan mahkeme doktor olan Mesut Issı’ya ‘eşe karşı öldürme’ fiilinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

    Diyarbakır’da avukat eşini öldüren doktorun cezası belli oldu #1

    Mahkeme cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

    Diyarbakır’da avukat eşini öldüren doktorun cezası belli oldu #2

    Diyarbakır’da avukat eşini öldüren doktorun cezası belli oldu #3

    Diyarbakır’da avukat eşini öldüren doktorun cezası belli oldu #4

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