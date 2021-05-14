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    Diyarbakır’da aynı kahvehaneye 10’uncu baskın

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında, oyun oynatılan bir kahvehaneye düzenlenen baskında 3 kişi gözaltına alındı. Aynı iş yeri hakkında defalarca işlem yapıldığı öğrenildi.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 13:18
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    Diyarbakır’da aynı kahvehaneye 10’uncu baskın

    Diyarbakır’da koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor.

    Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen merkez Yenişehir ilçesinde bulunan kahvehanede oyun oynatıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu adrese giderek baskın yaptı.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Baskın sırasında polise engel olmak isteyen 3 şüpheli gözaltına alınırken, iş yeri sahibine 20 bin lira idari para cezası kesildi.

    Diyarbakır’da aynı kahvehaneye 10’uncu baskın #1

    9 KEZ İŞLEM UYGULANDI

    Daha önce de 4 kez yasa dışı bahis oynatıldığı, 5 kez de koronavirüs tedbirleri ihlal edildiği gerekçesiyle aynı iş yerine 9 kez işlem uygulandığı öğrenildi.

    Diyarbakır’da aynı kahvehaneye 10’uncu baskın VİDEO

    Diyarbakır’da aynı kahvehaneye 10’uncu baskın #2

    Diyarbakır’da aynı kahvehaneye 10’uncu baskın #3

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