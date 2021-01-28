Barışma vaadiyle tekrar eve götürdüğü eşini silahla öldüren cani koca, olayın ardından kayıplara karıştı. Olayda saldırganın oğlu, baldızı ve yeğeni de yaralandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe Mahallesi’nde yaşayan ve eşi Mehmet B.'den şiddet gördüğünü iddia eden 6 çocuk annesi Süryan B., baba evine sığındı.

Düzeldiğini ve bir daha asla şiddet uygulamayacağını söyleyen kocasının sözüne güvenen Süryan B., bir süre sonra evine döndü.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Süryan B., öğle saatlerinde oğlu Azad ve kardeşi Fatma S. ve kocasının yeğeni ile birlikte evde oturduğu esnada eşinin silahlı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Süryan B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda Fatma S., oğlu Azad ve Ebubekir de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Süryan B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis kaçan zanlının yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.

Diyarbakır'da baba evine sığınan kadın eşi tarafından öldürüldü VİDEO

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"'YENİ EVE TAŞINACAĞIZ VAADİYLE' KANDIRDI"

Cinayetle ilgili konuşan Süryan B.'nin akrabası Mehmet Aslan, Mehmet B.'nin, eşini yeni eve taşınacağı vaadini vererek düzeldiğini plan ile katlettiğini söyledi.

Süryan B.'nin eşinden 10 yıldır şiddet gördüğünü belirten Aslan, şu ifadelere yer verdi:

"Birkaç kez anne evine sığınmıştı her seferinde alıp götürdüler. Bu son olayda da şiddet artınca tekrardan anne evine sığındı. Anne evine geldikten sonra gelip barışıyor, kendi aralarında anlaşmaya varıyorlar. Diyarbakır merkezde ev tutmaya karar veriyorlar kırsal mahallede oturmamak için. Yeni evine taşınacağı vaadiyle eşyaları toplamak için eski evine götürüyor. Her şey gayet güzel güllük gülistanlık iken planlı bir şekilde baldızı ile eşini köye götürerek eski evinin içinde eşi, çocuğu baldızı ve bir yeğeni var iken pompalı tüfekle tarıyor.

"6 KEZ ŞİKAYET ETMİŞTİ"

Yetkililerden istediğimiz bu tür olayların son verilmesi. En ufak bir şikayet bile olsa göz önünde bulundurulması gerekiyor. Kadınlar öldükten sonra zanlıların yakalanması bir çözüm değil, önemli olan bunu yapmadan önce önlemek, kadın 6 defa şikayette bulunmuş.”