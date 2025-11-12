Diyarbakır’da balık tutarken mahsur kalan kuzenler kurtarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe köyünde, balık tutmak için giden 30 ve 14 yaşlarındaki iki kuzen, su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı.

MAHSUR KALDIKLARI BÖLGEDEN KURTARILDILAR

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Diyarbakır İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmayla kuzenlere ulaşıldı.

Kurtarılan kuzenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.