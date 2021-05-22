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    Diyarbakır'da balık tutmak isteyen bir kişi Dicle Nehri'nde kayboldu

    Diyarbakır'da, Dicle Nehri’ne balık tutmak için giren 37 yaşındaki Hamdullah Polat akıntıya kapılarak kayboldu. Polat'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 22.05.2021 - 04:40
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    Diyarbakır'da balık tutmak isteyen bir kişi Dicle Nehri'nde kayboldu

    Diyarbakır Dicle Nehri’ne kuzeniyle beraber balık tutmak için Hamdullah Polat, akıntıya kapılarak kayboldu.

    HAMDULLAH POLAT SUDA GÖZDEN KAYBOLDU

    Nehre giren Polat suya kapılarak gözden kayboldu.

    Kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    DİCLE NEHRİ’NDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ise Dicle Nehri'nde arama çalışması başlattı.

    Diyarbakır da balık tutmak isteyen bir kişi Dicle Nehri nde kayboldu #1

    Diyarbakır da balık tutmak isteyen bir kişi Dicle Nehri nde kayboldu #2

    Diyarbakır da balık tutmak isteyen bir kişi Dicle Nehri nde kayboldu #3

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