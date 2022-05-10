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Diyarbakır'da başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'da başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu

Yenişehir ilçesindeki tren rayları üzerinde başının gövdesinden ayrıldığı erkek cesedi ekiplere ihbar edildi. Olay yerine gelmekte olan tren ise son anda durduruldu.