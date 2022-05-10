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    Diyarbakır'da başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu

    Yenişehir ilçesindeki tren rayları üzerinde başının gövdesinden ayrıldığı erkek cesedi ekiplere ihbar edildi. Olay yerine gelmekte olan tren ise son anda durduruldu.
    • 10.05.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 16:17
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    Diyarbakır'da başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki etrafı çitlerle kapatılan tren rayı üzerinde, korkunç bir görüntüye rastlandı.

    Polis ekiplerine, Fabrika Mahallesi bölgesinde rayların üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi ihbarı ulaştı.

    Cesedin üzerinden kimlik çıktı

    DHA'nın aktardığı habere göre, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, cesedin 27 yaşındaki Recep Alak'a ait olduğu tespit edildi.

    Diyarbakır da başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu #1

    Olay yerine yanaşan tren durduruldu

    Ceset ve olay yeri üzerinde inceleme yapıldığı sırada fark edilen tren ise durduruldu.

    Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


    Diyarbakır da başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu #2

    Diyarbakır da başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu #3

    Diyarbakır da başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu #4

    Diyarbakır da başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu #5

    Diyarbakır da başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu #6


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