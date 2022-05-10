- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır'da başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu
Diyarbakır'da başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu
Yenişehir ilçesindeki tren rayları üzerinde başının gövdesinden ayrıldığı erkek cesedi ekiplere ihbar edildi. Olay yerine gelmekte olan tren ise son anda durduruldu.
- 10.05.2022 - 15:44
- Güncelleme : 10.05.2022 - 16:17
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki etrafı çitlerle kapatılan tren rayı üzerinde, korkunç bir görüntüye rastlandı.
Polis ekiplerine, Fabrika Mahallesi bölgesinde rayların üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi ihbarı ulaştı.
Cesedin üzerinden kimlik çıktı
DHA'nın aktardığı habere göre, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, cesedin 27 yaşındaki Recep Alak'a ait olduğu tespit edildi.
Olay yerine yanaşan tren durduruldu
Ceset ve olay yeri üzerinde inceleme yapıldığı sırada fark edilen tren ise durduruldu.
Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.