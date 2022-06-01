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- Diyarbakır'da bayılan yocusunu hastaneye yetiştirdi
Diyarbakır'da bayılan yocusunu hastaneye yetiştirdi
Belediye otobüsüne bindikten sonra bayılarak yere yığılan 66 yaşındaki adam, güzergahını değiştiren otobüs şoförü tarafından hastaneye götürüldü.
- 01.06.2022 - 12:58
Diyarbakır'ın Dağkapı semtinde belediye otobüsüne binen Mehmet B., bir süre sonra bayılarak yere yığıldı.
Durumu fark eden otobüs şoförü ve yolcular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bayılan adamı, hastaneye yetiştirdi
DHA'nın haberine göre; güzergahından çıkan şoför, otobüsü sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle yakındaki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sürdü.
Taburcu edildi
O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilirken, hazırda bekletilen sağlık ekipleri Mehmet B.'yi sedyeye alıp ilk müdahaleyi yaptı.
Öte yandan; Mehmet B.'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.