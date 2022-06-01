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    Diyarbakır'da bayılan yocusunu hastaneye yetiştirdi

    Belediye otobüsüne bindikten sonra bayılarak yere yığılan 66 yaşındaki adam, güzergahını değiştiren otobüs şoförü tarafından hastaneye götürüldü.
    • 01.06.2022 - 12:58
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    Diyarbakır'da bayılan yocusunu hastaneye yetiştirdi

    Diyarbakır'ın Dağkapı semtinde belediye otobüsüne binen Mehmet B., bir süre sonra bayılarak yere yığıldı.

    Durumu fark eden otobüs şoförü ve yolcular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Bayılan adamı, hastaneye yetiştirdi

    DHA'nın haberine göre; güzergahından çıkan şoför, otobüsü sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle yakındaki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sürdü.

    Taburcu edildi

    O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilirken, hazırda bekletilen sağlık ekipleri Mehmet B.'yi sedyeye alıp ilk müdahaleyi yaptı.

    Öte yandan; Mehmet B.'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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    Diyarbakır da bayılan yocusunu hastaneye yetiştirdi #10


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