Euro
14.7997
-2.38%
Dolar
13.0041
-3.22%
Altın
750.58
-2.88%
Borsa
1.889
0%
Bitcoin
681.664
-16.95%
BTXN Coin
39.20
0.53%
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Diyarbakır’da belediye otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı

    Belediyeye ait toplu taşıma aracında yaşanan arıza nedeniyle çıkan tartışmada saldırgan yolcu, otobüs şoförünü bıçakladı.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 15:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da belediye otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde bir halk otobüsü, arızalandığı için yavaş ilerlemeye başladı.

    Bunun üzerine yolculardan K.K., otobüs şoförü M.C. ile tartıştı.

    Yolcuların da araya girmesiyle K.K., vatandaşlar tarafından otobüsten indirildi.

    BİRİNİ BIÇAKLADI, DİĞERİNİN PARMAKLARINI KIRDI

    K.K., ticari taksiyle otobüsün son durağına giderek şoförü beklemeye başladı.

    Durağa gelen M.C. ile tekrar tartışmaya başlayan saldırgan, M.C.'yi parmağından ve sol bacağından bıçakladı, araya girmeye çalışan ikinci şoför R.A.’nın da iki parmağını kırdı.

    Diyarbakır’da belediye otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı VİDEO

    SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

    Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavileri yapıldı.

    Şüpheli K.K., olayda kullanılan suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

    Diyarbakır’da belediye otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı #1

    Diyarbakır’da belediye otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı #2

    Diyarbakır’da belediye otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir