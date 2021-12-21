Belediyeye ait toplu taşıma aracında yaşanan arıza nedeniyle çıkan tartışmada saldırgan yolcu, otobüs şoförünü bıçakladı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde bir halk otobüsü, arızalandığı için yavaş ilerlemeye başladı.

Bunun üzerine yolculardan K.K., otobüs şoförü M.C. ile tartıştı.

Yolcuların da araya girmesiyle K.K., vatandaşlar tarafından otobüsten indirildi.

BİRİNİ BIÇAKLADI, DİĞERİNİN PARMAKLARINI KIRDI

K.K., ticari taksiyle otobüsün son durağına giderek şoförü beklemeye başladı.

Durağa gelen M.C. ile tekrar tartışmaya başlayan saldırgan, M.C.'yi parmağından ve sol bacağından bıçakladı, araya girmeye çalışan ikinci şoför R.A.’nın da iki parmağını kırdı.

Diyarbakır’da belediye otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı VİDEO



SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

Yaralılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavileri yapıldı.

Şüpheli K.K., olayda kullanılan suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.