Diyarbakır’da belediyenin kiraladığı iş makinası yakıldı

Sur ilçesinde yol kumlama çalışması için belediye tarafından kiralanan iş makinası, park halindeyken yakıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş makinası kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kırsal Kervanpınar Mahallesi’nde yapılan yol kumlama çalışması nedeniyle kiralanan ve kum ocağında park halinde olan iş makinasının akşam saatlerinde yakıldığı bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, itfaiye ekiplerince söndürülen iş makinasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.