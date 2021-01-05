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    Diyarbakır’da belediyenin kiraladığı iş makinası yakıldı

    Sur ilçesinde yol kumlama çalışması için belediye tarafından kiralanan iş makinası, park halindeyken yakıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş makinası kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 07:48
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 09:06
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    Diyarbakır’da belediyenin kiraladığı iş makinası yakıldı

    Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kırsal Kervanpınar Mahallesi’nde yapılan yol kumlama çalışması nedeniyle kiralanan ve kum ocağında park halinde olan iş makinasının akşam saatlerinde yakıldığı bildirildi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Açıklamada, itfaiye ekiplerince söndürülen iş makinasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

    Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

    Diyarbakır’da belediyenin kiraladığı iş makinası yakıldı #1

    Diyarbakır’da belediyenin kiraladığı iş makinası yakıldı #2

    Diyarbakır’da belediyenin kiraladığı iş makinası yakıldı #3

    Diyarbakır’da belediyenin kiraladığı iş makinası yakıldı #4

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