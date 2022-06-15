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    Diyarbakır'da binadan düşen betonlar 2 kişi yaraladı

    40 yıllık apartmandan düşen beton parçaları 2 kişinin yaralanmasına neden olurken vatandaşlar, hayatlarının tehlikede olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.
    • 15.06.2022 - 12:24
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    Diyarbakır'da binadan düşen betonlar 2 kişi yaraladı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvan Ağa Caddesi’ndeki 40 yıl önce inşa edilen apartmandan düşen sıva ve beton parçaları esnaf ve mahalleliyi tedirgin ediyor.

    Betonlar 2 kişiyi yaraladı

    Düşen parçaların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, her geçen gün riskin artması nedeniyle zor günler geçiren esnaf,  durumu belediyeye bildirerek, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

    "Başımıza taş düşecek diye korkuyla geçiyoruz"

    Apartman altında iş yeri bulunan Sinan Satık, beton parçalarından birinin ayağına isabet ettiğini belirterek, "Bir genç arkadaşımız da hastaneye gitti ambulansla. Defalarca yetkilileri aramamıza rağmen kimse buraya gelmedi. Arabalar da buradayken düşmeye devam ediyordu. İlla birinin ölmesi mi lazım, geleceğiz diyorlar, kayıt oluşturduk diyorlar. Hayatımız risk altında. Çocuklarımıza bir lokma ekmek götüreceğiz. Gelip burada gerekeni yapsınlar. Binayı mı kapatacaklar ne yapacaklarsa yapsınlar. Bir an önce burayı düzeltsinler. Başımıza taş düşecek diye korkuyla geçiyoruz. Yani illa birine bir şey mi olması lazım?" diye konuştu.

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