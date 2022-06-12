Diyarbakır'da bir anne, velayeti kendisinde olan çocuklarını istiyor

Çocuklarının velayeti kendisinde olan anne, suç dosyası kabarık eski kocadan çocuklarını istiyor. Eski eşiyle aralarında 90’ın üzerinde dava olduğu belirten kadın, artık yorulduğu söylüyor.

Diyarbakır’da yaşayan D.K. (28) eski eşi M.S.O.’dan (44) şiddet gördüğü ve birçok mağduriyet yaşadığı gerekçesiyle 2017 yılında boşandı.

Mahkeme heyeti, çiftin 3 çocuğunun velayetini anneye verdi.

Uzaklaştırma kararı aldırdı

D.K., çocuklarının velayeti kendisinde olmasına rağmen eski eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini, çocuklara şiddet uyguladığını ve engelli olan çocuklarının gelecek hayatlarından, ilgisiz kalmalarından endişe duyduğunu ileri sürdü.

D.K., yaşadıklarından ötürü eski eş için uzaklaştırma kararı aldırdı.

Eski koca misilleme yaptı

Buna karşılık, eski koca da eşine karşılık uzaklaştırma aldırdı.

Anne D.K., velayetin kendisinde olduğunu, ikisinin de çocuklardan uzaklaştırılmasının doğru olmadığını iletmesi üzerine eski kocasının kendisi için çıkarttığı uzaklaştırma kararının iptal edildiğini söyledi.

90’ın üzerinde karşılıklı dava

Çocuklarının pedagog eşliğinde alınması gerekmesine rağmen kurumların bir şey yapamadığı öne süren anne, eski kocayla şimdiye dek 90’ın üzerinde karşılıklı davaları olduğunu, bunların çoğunu kazandığını, bazılarının düştüğünü ve her devasından eski eş tarafından asılsız şikayetlerden yorulduğunu dile getirdi.

“Kendisinin sabıkası çok kabarık”

2017 yılında kocasından boşandığını aktaran D.K., “Üç çocuğumun da velayeti bana verildi. İki tanesi ağır engelli. Fakat çocuklarımı bana göstermiyor. Mahkeme kararlarına, uzaklaştırma kararlarına rağmen büyük çocuğumu iki yıldır görmüyordum. 12 yaşında, hiçbir şekilde okula göndermiyor. Ve bunları benim aleyhime kullanmaya çalışıyor. 1,5 aydır da ortanca çocuğumu okuldan kaçırdı. Kendisi çalışmıyor. Sırf çocuğum adına bakıcı maaşı almak için çocuğu 1,5 aydır alıkoyuyor.” dedi.

“Bu yaptığı haksız ve geçersiz bir belge”

“Mahkemeden çocuğa yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı çıkarttım” diyen D.K., şöyle devam etti:

“Aynı şekilde kendisi de gidip uzaklaştırma kararı çıkartmış. Bunu öğrenince velayeti bende olan çocuğa yaklaşmamın haksız bir şey olduğunu mahkemeye söyleyerek, bu uzaklaştırma kararını iptal ettim. Bu geçersiz belge ile sosyal hizmet merkezlerine, icra dairelerine başvurarak çocuğa karşı uzaklaştırma kararım olduğunu, benim çocuklara yaklaşmamam gerektiğini iddia ederek çocukları teslim etmiyor. Bu yaptığı haksız ve geçersiz bir belge.”

“Psikopat raporu verildiği için çalışmıyor”

İHA’ya konuşan D.K., “Askerdeyken komutanlarını jiletlediği ve psikopat raporu verildiği için kendisi hiçbir şekilde çalışmıyor. Bankaları dolandırdığı için icra borçları oldukça çok. Bir yıl hapis cezası aldı, askerlik döneminde. 2014 yılında alt komşumuzu 8 yerinden bıçakladı. Bu hükmün ertelenmesine karar verildi. Daha sonra benim dayımı iki dizinden vurdu. Bununla ilgili cezası var. Dayımın çocuklarına silahlı saldırıda bulundu. Bununla ilgili cezası var. 2018 yılında bana silahlı saldırıda bulundu. Bununla ilgili 6 yıl ceza aldı.

“Tutuksuz yargılanıyor”

Fakat şu an tutuksuz yargılanıyor. 3 yıldır da dosya üst mahkemede. Akabinde benim ortanca oğlumu banka içinde darbetti. Bununla ilgili de hapis cezası aldı. Tüm bunlara rağmen velayet kendisine verilmiyor. 2 yıl içinde 6-7 defadır dava açıyor. Aramızdaki dava sayısı 95’i geçmiş durumda. Çalışmadığı için sürekli bu tür şeylerle uğraşıyor. Ve ben çalışıyorum. İşe gidemiyorum. Sürekli ifadeye çağırıyorlar. Sürekli resmi dairelerde çocuklarımı kurtarmaya çalışıyorum onun elinden.” diye konuştu.

“Savcıların müdahale etmesini istiyorum”

Defalarca karakola gittiğini belirten D.K., “Çocuklarımı alıkoyduğunu, çocukların velayeti bende olduğunu, fakat babanın bana teslim etmediğini beyan ettim. Hatta çocuklarımın risk altında olduğunu, psikopat biriyle yaşadığını, çocuklarıma bilerek zarar verdiğini, çocuklarımı karakola götürüp ‘annem beni dövüyor’ diye ifade verdirtmeye çalıştığını söyledim. Çocuklara ciddi anlamda psikolojik baskı uyguluyor. Defalarca icra dairesine başvurdum. Fakat pedagoglar 8 aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle bir şekilde bahane uydurarak çocuk teslimini gerçekleştirmiyorlar. Bununla ilgili adli destek birimine gittim. Onlar da bir çözüm bulamadı.” ifadelerini kullandı.