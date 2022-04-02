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    Diyarbakır'da bir baba oğlunu bıçaklayan kişilere kurşun yağdırdı

    Diyarbakır'da oğlunun kavga ettiği şahıslar tarafından bıçaklandığını gören baba, grubun üzerine ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 23:55
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 00:32
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    Diyarbakır'da bir baba oğlunu bıçaklayan kişilere kurşun yağdırdı

    Diyarbakır'ın Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma yaşandı.

    OĞLUNU BIÇAKLAYANLARA ATEŞ AÇTI

    Tartışmada baba, oğlunun bıçaklandığını görünce 2 kişiye kurşun yağdırdı. Vatandaşların 112 komuta merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

    YARALI 3 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Bıçak ve silahla yaralanan 3 şahsın durumları iyi olduğu öğrenilirken polis, olay ile ilgili inceleme başlatıp bir kişiyi gözaltına aldı.

    Diyarbakır'da bir baba oğlunu bıçaklayan kişilere kurşun yağdırdı VİDEO

    Diyarbakır da bir baba oğlunu bıçaklayan kişilere kurşun yağdırdı #1

    Diyarbakır da bir baba oğlunu bıçaklayan kişilere kurşun yağdırdı #2

    Diyarbakır da bir baba oğlunu bıçaklayan kişilere kurşun yağdırdı #3


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