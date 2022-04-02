Diyarbakır'da oğlunun kavga ettiği şahıslar tarafından bıçaklandığını gören baba, grubun üzerine ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma yaşandı.

OĞLUNU BIÇAKLAYANLARA ATEŞ AÇTI

Tartışmada baba, oğlunun bıçaklandığını görünce 2 kişiye kurşun yağdırdı. Vatandaşların 112 komuta merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

YARALI 3 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Bıçak ve silahla yaralanan 3 şahsın durumları iyi olduğu öğrenilirken polis, olay ile ilgili inceleme başlatıp bir kişiyi gözaltına aldı.

Diyarbakır'da bir baba oğlunu bıçaklayan kişilere kurşun yağdırdı VİDEO

