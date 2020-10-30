Diyarbakır'da bir eve giren hırsız ev sahibini gördü, hırsızlığa devam etti

Diyarbakır'da bir eve giren hırsız ev sahibini gördü, hırsızlığa devam etti

Diyarbakır’da bir eve giren hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsız, ev sahibini görmesine rağmen rahat tavırlarla soyguna devam etti.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki bir apartmanda sabah saat 06.20 sularında bir restoranın çatısına tırmanan hırsız, 1. kattaki evin penceresinden içeri girdi.

EV SAHİBİNİ GÖRMESİNE RAĞMEN HIRSIZLIĞA DEVAM ETTİ

Hırsız, girdiği evde uyuyan ev sahiplerini görmesine rağmen rahat tavırlarla 10 bin lira değerindeki cep telefonlarını aldı.

EVİN TÜM ODALARINI GEZDİ

Evin tüm odalarını gezen hırsız, rüzgar sesinden korkmasının ardından girdiği pencereden kaçarak uzaklaştı. Tüm bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ev sahibi, öğle saatlerinde soyulduklarını fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri delil toplamak için çalışma yaptı. Güvenlik güçleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da bir eve giren hırsız ev sahibini gördü, hırsızlığa devam etti ViDEO