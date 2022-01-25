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    Diyarbakır'da bir genç, ablasını boğarak öldürdü

    Diyarbakır'da ablasını boğarak öldüren genç ifadesinde "Hayatımı mahvetmişti, artık dayanamadım; kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 22:24
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    Diyarbakır'da bir genç, ablasını boğarak öldürdü

    Akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana gelen olayda evli ve 20 yaşında olan M.B.F., bilinmeyen nedenle bekar olan ablası 25 yaşındaki Sultan T. ile tartıştı.

    ABLASINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

    Çıkan tartışma sırasında M.B.F., ablası Sultan T.'nin boğazını sıkmaya başladı. Nefes almakta güçlük çeken Sultan T., yere düştü. Ablasının yerde hareketsiz yattığını gören M.B.F., evden ayrıldı.

    10 Nisan Polis Merkezi'ne giden M.B.F., ablası Sultan T.'yi öldürdüğünü söyledi. M.B.F.'nin sözleri üzerine sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polisler yerde hareketsiz yatan Sultan T.'yi gördü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sultan T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sultan T.'nin cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Diyarbakır da bir genç, ablasını boğarak öldürdü #1

    "HAYATIMI MAHVETMİŞTİ, ARTIK DAYANAMADIM ÖLDÜRDÜM" DEDİ

    Ablası Sultan T. 'yi öldürmekten gözaltına alınan M.B.F.'nin ifadesinde, "Hayatımı mahvetmişti, artık dayanamadım; kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

    Diyarbakır da bir genç, ablasını boğarak öldürdü #2

    Diyarbakır da bir genç, ablasını boğarak öldürdü #3

    Diyarbakır da bir genç, ablasını boğarak öldürdü #4

    Diyarbakır da bir genç, ablasını boğarak öldürdü #5


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