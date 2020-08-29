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    Diyarbakır'da bir kişi hapisten kaçıp eşini öldürdü

    Yenişehir ilçesinde, cezaevinden kaçan bir şahıs, karısını sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 00:25
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    Diyarbakır'da bir kişi hapisten kaçıp eşini öldürdü

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi 588 Sokak’ta meydana gelen olayda, cezaevine giren Veysi Y. isimli şahıs, firar ederek baba evine dönen eşi Remziye Y.’yi sokak orasında pompalı tüfekle vurdu.

    1 çocuk annesi Remziye Y. kanlar içinde yere yığılırken, Veysi Y. olay yerinden kaçtı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

    Öte yandan güvenlik güçleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Diyarbakır'da bir kişi hapisten kaçıp eşini öldürdü VİDEO


    Diyarbakır da bir kişi hapisten kaçıp eşini öldürdü #1

    Diyarbakır da bir kişi hapisten kaçıp eşini öldürdü #2

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