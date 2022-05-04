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    Diyarbakır'da bir otomobile kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 2 yaralı

    Diyarbakır’da kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir otomobil yaylım ateşine tutuldu. Otomobilde bulunan 3 kişi ölürken iki kişi ağır yaralandı.
    • 04.05.2022 - 03:57
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    Diyarbakır'da bir otomobile kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 2 yaralı

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde, şahıs veya şahıslar tarafından seyir halinde olan bir otomobile yaylım ateşi açıldı. A

    Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı.

    3 kişi hayatını kaybetti

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., ve bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

    Diyarbakır'da bir otomobile kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 2 yaralı - Video

    Şüpheliler ekipler tarafından aranıyor

    İHA'nın haberine göre, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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