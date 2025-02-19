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DHA

Diyarbakır'da Şanlıurfa yolu üzerindeki alışveriş merkezinde H.Ö. isimli kadın ile adı öğrenilemeyen eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 26 yaşındaki kadın, eşi tarafından darbedildi.

Kocası olay yerinden uzaklaşırken H.Ö. için ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

H.Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye doğru yola çıkıldı.

AMBULANSI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada H.Ö.'nün kocası ise otomobiliyle ambulansı takip ederek durdurmaya çalıştı.

Trafikte zor anlar yaşayan sağlık ekibi komuta merkezine durumu bildirerek yardım istedi.

Komuta merkezinden durum polise bildirildi.

Hastaneye yaklaşık 1 kilometre kala Diyarbakır Adliyesi önüne gelen ambulans, polis aracının yanında durdu.

Bunu gören kocanın içinde bulunduğu dörtlüleri yakılı otomobil ise yoluna devam etti.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken ambulans da H.Ö.'yü Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

H.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve şikayetçi olmadığı için kocasıyla ilgili işlem yapılmadığı belirtildi.