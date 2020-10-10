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    Diyarbakır’da borç kavgası kanlı bitti

    Diyarbakır'da borç nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 10.10.2020 - 22:02
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    Diyarbakır’da borç kavgası kanlı bitti

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki bir elektrikçi dükkanında, grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

    SİLAHLAR ÇEKİLDİ, 8 KİŞİ YARALANDI

    Tartışma kısa sürede her iki tarafın silahları çekmesi ile çatışmaya dönüştü. Olayda 1’i ağır 8 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    Diyarbakır’da borç kavgası kanlı bitti #1

    DURUMU AĞIR BİR KİŞİ KURTARILAMADI

    Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin artından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan elektrik dükkanının işletmecisi Abdulkadir Avcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 7 kişinin tedavileri devam ediyor.

    Diyarbakır’da borç kavgası kanlı bitti #2

    Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili kaçan şahısların yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı. Olayda kullanılan pompalı silah, sopa ve bıçaklar incelenmek üzere kriminale götürüldü.

    Diyarbakır’da borç kavgası kanlı bitti #3

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