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    Diyarbakır'da caddede ilerleyen otomobil, alevlere teslim oldu

    Seyir halinde ilerleyen bir otomobil, motor kısmından çıkan alevlerin ardından cayır cayır yandı.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 17:26
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    Diyarbakır'da caddede ilerleyen otomobil, alevlere teslim oldu

    Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolundaki Karacadağ Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil seyir halinde ilerledi.

    O sırada otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü, otomobili yolun kenarına çekip, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    YOL, TRAFİĞE KAPATILDI

    Otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı.

    ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Diyarbakır'da caddede ilerleyen otomobil, alevlere teslim oldu VİDEO

    Diyarbakır da caddede ilerleyen otomobil, alevlere teslim oldu #1

    Diyarbakır da caddede ilerleyen otomobil, alevlere teslim oldu #2

    Diyarbakır da caddede ilerleyen otomobil, alevlere teslim oldu #3

    Diyarbakır da caddede ilerleyen otomobil, alevlere teslim oldu #4

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