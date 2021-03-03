Diyarbakır'da caddede ilerleyen otomobil, alevlere teslim oldu

Diyarbakır'da caddede ilerleyen otomobil, alevlere teslim oldu

Seyir halinde ilerleyen bir otomobil, motor kısmından çıkan alevlerin ardından cayır cayır yandı.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolundaki Karacadağ Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil seyir halinde ilerledi.

O sırada otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü, otomobili yolun kenarına çekip, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

YOL, TRAFİĞE KAPATILDI

Otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da caddede ilerleyen otomobil, alevlere teslim oldu VİDEO













