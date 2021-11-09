Cadde üzerinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde yaşanan olayda iki grup arasında, bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgadan kaçmak isteyen bir kişi ise caddedeki mağazaya sığınmak isterken darbelere maruz kaldı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Taraflar, kavganın büyümesiyle birbirlerini tekme tokat dövmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla olaya el atıldı.

Diyarbakır'da caddede tekme tokat kavga VİDEO















