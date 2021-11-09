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    Diyarbakır'da caddede tekme tokat kavga

    Cadde üzerinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
    • DHA
    • 09.11.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 17:58
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    Diyarbakır'da caddede tekme tokat kavga

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde yaşanan olayda iki grup arasında, bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

    Kavgadan kaçmak isteyen bir kişi ise caddedeki mağazaya sığınmak isterken darbelere maruz kaldı.

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    Taraflar, kavganın büyümesiyle birbirlerini tekme tokat dövmeye başladı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla olaya el atıldı.

    Diyarbakır'da caddede tekme tokat kavga VİDEO

    Caddede tekme- tokat kavga kamerada -1

    Caddede tekme- tokat kavga kamerada -2

    Caddede tekme- tokat kavga kamerada -3

    Caddede tekme- tokat kavga kamerada -4

    Caddede tekme- tokat kavga kamerada -5

    Caddede tekme- tokat kavga kamerada -6

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