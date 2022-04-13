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- Diyarbakır'da cami inşaatındaki iskele çöktü: 6 yaralı
Diyarbakır'da cami inşaatındaki iskele çöktü: 6 yaralı
- Haber Merkezi
- 13.04.2022 - 13:49
- Güncelleme : 13.04.2022 - 15:07
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde cami inşaatında çökme yaşandı.
Bağcılar Mahallesi 1142'nci Sokak'ta bulunan cami inşaatının kubbesine beton dökmek isteyen işçiler, iskelenin yıkılmasıyla devrildi.
Çökmeyle birlikte 6 işçi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 işçinin durumu ağır
Yapılan çalışmada 6 işçi enkaz altından çıkarıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son anda kolona tutundu
1'i ağır 6 işçinin yaralandığı çökme anına iliştin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kubbenin üzerindeki işçiler düşerken, 1 işçi ise son anda kolona tutunarak kurtuluyor.
Diyarbakır'da cami inşaatındaki iskele çöktü: 6 yaralı ViDEO