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    Diyarbakır'da cami inşaatındaki iskele çöktü: 6 yaralı

    Bir cami inşaatının iskelesinin çökmesiyle meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken, kaza anları da kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 15:07
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    Diyarbakır'da cami inşaatındaki iskele çöktü: 6 yaralı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde cami inşaatında çökme yaşandı.

    Bağcılar Mahallesi 1142'nci Sokak'ta bulunan cami inşaatının kubbesine beton dökmek isteyen işçiler, iskelenin yıkılmasıyla devrildi.

    Çökmeyle birlikte 6 işçi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    1 işçinin durumu ağır

    Yapılan çalışmada 6 işçi enkaz altından çıkarıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Son anda kolona tutundu

    1'i ağır 6 işçinin yaralandığı çökme anına iliştin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kubbenin üzerindeki işçiler düşerken, 1 işçi ise son anda kolona tutunarak kurtuluyor.

    Diyarbakır'da cami inşaatındaki iskele çöktü: 6 yaralı ViDEO

    Diyarbakır da cami inşaatındaki iskele çöktü: 6 yaralı #1

    Diyarbakır da cami inşaatındaki iskele çöktü: 6 yaralı #2

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