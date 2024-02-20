İHA
Diyarbakır'da 13 Şubat’ta nabızları yükselten bir olay yaşandı.
Akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki Fatih Camii'nde camiye giden çocuklar, burada oyun oynamaya başladı.
Yaşlı adamdan çocuklara bıçaklı uyarı
Bu sırada içeriye giren 72 yaşındaki S.S., çocukları sessiz olmaları konusunda uyardı.
İkaza uymayan çocuklara sinirlenen S.S., bu kez küçük çocuklara bıçak çekti.
Gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı
S.S, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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