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    Diyarbakır'da camiye giren hırsız kamerada

    Camideki yardım kasasını yere yatırarak içindeki paraları çıkartmaya çalışan hırsızın çabaları sonuç vermedi.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 17:10
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    Diyarbakır'da camiye giren hırsız kamerada

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Aziziye Camisi'ne gelen kimliği belirsiz bir hırsız, yardım toplanan çelik kasayı gözüne kestirdi.

    Pandemi sebebiyle camilerin boş olmasını fırsat bilen hırsız, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

    TAKLALAR ATTIRIP PARALARI DÖKMEYE ÇALIŞTI

    Kapıyı aralayıp dışarıyı kollayan hırsız, daha sonra yanına geldiği kasayı yere yatırıp taklalar attırdı. Paraların düşmesini sağlamaya çalışan hırsız, cebinden çıkarttığı aparatla paraları çekmeye çalıştı.

    Çabaları yetersiz kalan hırsız, bir süre sonra kasayı yerine bırakarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Diyarbakır'da camiye giren hırsız kamerada VİDEO

    Diyarbakır da camiye giren hırsız kamerada #1

    Diyarbakır da camiye giren hırsız kamerada #2

    Diyarbakır da camiye giren hırsız kamerada #3

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