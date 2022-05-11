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    Diyarbakır’da çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

    İki grup arasında çıkan silahlı kavgada göğsünden vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
    • 11.05.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 18:01
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    Diyarbakır’da çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

    Diyarbakır'n Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 44. Sokak’ta, iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada  Agit E. bacağından, Mazlum E. ise göğsünden silahla vurularak yaralandı.

    1 ölü, 1 yaralı

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre; Agit E’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mazlum E.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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    Diyarbakır’da çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti #5

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