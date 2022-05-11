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- Diyarbakır’da çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır’da çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada göğsünden vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
- 11.05.2022 - 17:59
- Güncelleme : 11.05.2022 - 18:01
Diyarbakır'n Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 44. Sokak’ta, iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Agit E. bacağından, Mazlum E. ise göğsünden silahla vurularak yaralandı.
1 ölü, 1 yaralı
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma sürüyor
İHA'nın haberine göre; Agit E’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mazlum E.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.