Diyarbakır’da çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada göğsünden vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'n Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 44. Sokak’ta, iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Agit E. bacağından, Mazlum E. ise göğsünden silahla vurularak yaralandı.

1 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre; Agit E’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mazlum E.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi.Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.























