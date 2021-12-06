Diyarbakır'da cinnet geçiren baba, aile katliamı yaptı

Cinnet geçirmesinin ardından eline aldığı bıçakla eşini ve çocuklarını delik deşik eden baba, 1 çocuğunun ölümüne neden oldu.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, aile katliamı yapıldı.

Huzurevleri Mahallesi 31. Sokak'taki M.V. apartmanı 1'inci katta yaşayan aile arasında kavga çıktı.

40 yaşındaki baba Mahmut B., cinnet getirerek eline aldığı bıçak ve makasla ailesini doğramaya başladı.

KOMŞULAR HABER VERDİ

Kanlar içerisinde kalan ailenin bağrışmalarını duyan komşuların haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

18 YAŞINDAKİ OĞLU KURTARILAMADI

Ekipler, 39 yaşındaki anne Sabika B., 15 yaşındaki Elif ve 18 yaşındaki Muhammet Semi B.’yi kanlar içerisinde buldu. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, 18 yaşındaki Muhammed Semi B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan anne ve kızın hayati tehlikenin devam ettiği öğrenildi.

2 KARDEŞ, EVDEN KAÇARAK KURTULDU

Katil zanlısı, olay yerine gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Evden kaçarak canını kurtaran iki kardeş, güvenlik güçleri tarafından karakola götürerek koruma altına alındı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Muhammet Semi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp morguna kaldırıldı. Cinayet büro ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

OĞLUNUN BOĞAZINI, KIZININ ENSESİNİ KESTİ

Yaşanan olayda Mahmut B., önce 18 yaşındaki oğlu Muhammed Semi B.’ye salladığı bıçakla oğlunun boğazını, sonra kaçan kızı Elif B.’nin elinde bulunan makasla da kızının ensesini kesti.





EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay sırasında çocuklarını kanlar içerisinde gören anne Sabika B.’nin bağırmaları üzerine cani koca bu kez ona yönelerek elinde bulunan bıçakla eşini defalarca bıçakladı.





EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI İDDİA ETTİ

Evde bulunan ve yaşları 3 ila 9 arasında değişen biri kız 2 çocuk ise polis ekipleri tarafından koruma altına alınırken, gözaltına alınan katil zanlısı baba Mahmut B., verdiği ilk ifadesinde eşiyle daha önce de tartıştıklarını ama bu kez kendisine ihanet ettiği ve aldattığı için böyle bir olay gerçekleştirdiğini ileri sürdü.





3 KEZ EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Katil zanlısı Mahmut B.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, daha önce de ailesine şiddet uyguladığı için 3 kez evden uzaklaştırma kararı aldığı, önceki gün biten uzaklaştırma kararının sona ermesiyle eşinin tekrar bir başvurusu olmaması üzerine eve döndüğü ve olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.































