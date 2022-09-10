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    Diyarbakır’da cinsel saldırıda bulunan kaynını göğsünden bıçakladı

    22 yaşındaki genç kadın, kendisine cinsel saldırıda bulunan kaynını göğsünden bıçakla yaraladı. Kadın, olayda kullanılan bıçakla gözaltına alınırken; 16 yaşındaki kaynı ise hastanede tedaviye alındı.
    • 10.09.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 09:25
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    Diyarbakır’da cinsel saldırıda bulunan kaynını göğsünden bıçakladı

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde oturan 22 yaşındaki Z.S., akşam saatlerinde evinde kaynı olan M.S. (16) tarafından cinsel saldırıya uğradı.

    Z.S., mutfaktan aldığı bıçakla M.S.'yi göğsünden bıçakladı.

    Biri hastaneye biri karakola

    Genç kadının çığlık sesleri üzerine mahalleli durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, göğsünden yaralanan M.S.'yi özel hastaneye kaldırdı.

    Z.S. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

    Bıçak bulundu

    Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir bıçağı da incelemek üzere emniyete götürdü.

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan Z.S.'nin emniyetteki işlemleri, M.S’nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.


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